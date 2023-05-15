الإصابة تبعد بوغبا عن الملاعب.. سيغيب مدة طويلة!

يغيب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا بين أسبوعين وثلاثة عن الملاعب بعد تعرضه لاصابة جديدة، في فخذه الأيسر، الأحد، بحسب ناديه يوفنتوس ثاني الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكشفت الفحوص التي أجريت للاعب صباح الإثنين في المركز الطبي للنادي، عن إصابة على مستوى "العضلة اليمنى من الفخذ الايسر".

ويؤدي هذا النوع من الاصابات الى غياب يمتد بين "15 و20 يوما" حسب ما أوضح مصدر في النادي لفرانس برس.

ونظرا لانتهاء موسم الدوري الإيطالي في 4 يونيو، لن يكون بمقدور بطل العالم 2018 المشاركة مجدداً مع فريق السيدة العجوز.

وقد يكون بوغبا جاهزاً في معسكر منتخب فرنسا المقبل في يونيو ضد جبل طارق (16) ثم اليونان (19) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

ولم يكن لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق محظوظاً في مشاركته الأولى كاساسي منذ أكثر من سنة، إذ وقع فريسة الاصابة بعد 23 دقيقة فقط من نزوله الاحد ضد كريمونيزي في الدوري المحلي (سيري أ).

ترك الملعب وهو يخفي دموعه من خلال وضع قميصه على وجهه.

بعد عودته الصيف الماضي من يونايتد، عاش جحيم الاصابات أولا في ركبته اليمنى في تموز/يوليو أجبرته على الخضوع لجراحة مطلع سبتمبر أبعدته عن مونديال قطر 2022.

أصيب في مارس بفخذه الأيمن، ثم عاد الى اللعب تدريجاً منتصف نيسان/أبريل قبل محنته الأخيرة. خاض 10 مباريات هذا الموسم، في مدة اقصاها 25 دقيقة.