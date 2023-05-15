برشلونة يفوز بلقب الدوري الإسباني ويهرب من ملعب إسبانيول (صور)

حقق برشلونة لقب الدوري الإسباني للمرة الـ 27 في تاريخه عقب فوزه على إسبانيول بنتيجة 4-2، ضمن الجولة 34 من المسابقة.

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهرجان أهداف البارسا في أمسية احتفالية لعشاق "البلوغرانا"، في الدقيقة 11.

وسجل أليكس بالدي اسمه في سجل الهدافين، بعد أن وقع على أول أهدافه مع البارسا في الدقيقة 20.

ونفس الشيء ينطبق على جيوليس كوندي الذي دخل سجل هدافي برشلونة لأول مرة، بعد أن زار شباك إسبانيول في الدقيقة 53.

وأضاف ليفاندوفسكي هدف البرسا الثالث والثاني له في مرمى إسبانيول، ليوسع الفارق بينه وبين بنزيما إلى 4 أهداف في صراع هدافي الليغا.

في المقابل شهدت احتفالات برشلونة بتتويجه بلقب الدوري الإسباني أحداثاً مثيرة عقب اقتحام جمهور إسبانيول ملعب باور 8 لتفسد أفراح "البلوغرانا" باللقب.

وفي الوقت الذي اجتمع فيه اللاعبون في منتصف الملعب للاحتفال بفوز الفريق بشكل رسمي باللقب عقب تغلبه على إسبانيول 4-2، اندفع عدد كبير من مشجعي صاحب الأرض إلى الملعب للتعبير عن غضبهم باحتفال المنافس التقليدي في "الديربي" ليغادر الفريق الكاتالوني إلى غرفة الملابس.