غوارديولا واثق من استعادة هالاند تألقه أمام ريال مدريد

أبدى بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي ثقته في أن إرلينج هالاند سيعود لأفضل مستوياته عندما يستضيف الفريق الإنجليزي منافسه ريال مدريد في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما أخفق المهاجم النرويجي في هز الشباك ذهابا.

وأحرز هالاند 51 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، وهو رقم قياسي، لكن أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد فرض رقابة صارمة حدت من خطورة اللاعب النرويجي في التعادل 1-1 في لقاء الذهاب الذي أقيم بملعب سانتياجو برنابيو يوم الثلاثاء الماضي. وأبلغ غوارديولا الصحفيين قبل مواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز "تهانينا لروديجر. لكن لا يمكن أن نغفل أن إرلينج في 22 من عمره وكانت هذه المرة الأولى التي يلعب فيها بقبل نهائي دوري الأبطال". وقال "إنها المرة الأولى التي يلعب فيها بإستاد برنابيو، أحد أكبر الملاعب، في مواجهة أحد أندية القمة الذي يمتلك لاعبين جيدين في كل المراكز، المرة المقبلة ستكون أسهل بعض الشيء".

وأضاف "إذا تمكن الفريق من رفع المستوى في بعض الأوجه بالطريقة التي نفكر بها استعدادا لمواجهة يوم الأربعاء، ربما سيكون الأمر أسهل بالنسبة له".

وقبل مواجهة الفريق الإسباني، سيسعى سيتي متصدر الدوري لزيادة الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه إلى أربع نقاط عندما يحل ضيفا على إيفرتون اليوم الأحد.

وقال غوارديولا "لقب الدوري الممتاز مهم جدا رغم أنني أعرف أن دوري الأبطال له مكانة خاصة جدا. الأمر متعلق بشهور طويلة والكثير من المباريات الصعبة ومجهود لا يصدق، هذا هو الأهم". وأضاف "في النهاية، بحقك. يا له من امتياز. يعتني بنا النادي على أكمل وجه. يجب أن نكون مستعدين لإنجاز المهمة".