استقالة مدرب الترجي التونسي بعد ثلاثية الأهلي في "الأبطال"

أعلن نبيل معلول، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، اليوم استقالته من منصبه عقب الخسارة الكبيرة صفر/3 أمام الأهلي المصري في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا بتونس على ملعب رادس . ونشر المدرب واللاعب السابق للترجي قرار استقالته على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك.

وكتب معلول "قررت الانسحاب وتقديم استقالتي لرئيس النادي، أدعو كافة الجماهير الترجية الى مواصلة الوقوف وراء اللاعبين ودعمهم في بقية المشوار في البطولة والكأس ورابطة الأبطال الأفريقية". وتابع المدرب الذي سبق له الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا مع الترجي في 2011 "أتفهم حزن وخيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة، واعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة".

وأضاف: "في الفترة الأخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي ولبقية الاطار الفني واللاعبين لعدة أسباب يطول شرحها في الظرف الحالي، لكنني حاولت بكل ما في وسعي من ايجاد الحلول المناسبة وتجاوز الصعوبات وتحقيق افضل ما يمكن من النتائج". ويمر الترجي بأسوأ فتراته في هذه المرحلة مع اهتزاز نتائجه بالدوري المحلي حيث خسر ضد الصفاقسي والأفريقي على التوالي قبل مواجهته الأهلي. ويحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب مجموعة التتويج بفارق سبع نقاط عن المتصدر النجم الساحلي (18 نقطة). وينافس الترجي على لقب كأس تونس حيث يلاقي فريق الأولمبي الباجي في الدور النهائي. وكان الترجي خسر بثلاثية نظيفة ضد الأهلي أمس وهي الخسارة السادسة ضد الفريق المصري في المسابقات الأفريقية بتونس.