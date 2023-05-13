إنجاز تاريخي للأهلي المصري في تصنيف أندية العالم

كشف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن التصنيف الأحدث للأندية على مستوى العالم، وشهد مركزاً تاريخياً لفريق الأهلي المصري، بالتقدم إلى المركز الخامس، متفوقاً من خلاله على العديد من عمالقة أندية الكرة عالمياً وفي أوروبا، بحجم نابولي، ومانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وإنتر ميلان، وآرسنال، وليفربول، وبرشلونة ويوفنتوس.

واحتل فريق ريال مدريد صدارة اندية العالم عن الفترة من الأول من مايو 2022 وحتى نهاية الشهر الماضي، بإجمالي 320 نقطة، ليستعيد من خلالها الصدارة على حساب فلامنغو البرازيلي الذي تراجع للمركز الثاني بإجمالي 295، واحتل مانشستر سيتي المرتبة الثالثة عن الفترة ذاتها بإجمالي 254 نقطة، بفارق سبعة نقاط عن بنيفيكا البرتغالي الذي حافظ على مركزه الرابع، وليتقدم الأهلي أربعة مراكز دفعة واحدة ويحتل المرتبة الخامسة بإجمالي 228 نقطة.

واحتل فريق الأهلي المصري صدارة تصنيف الأندية الأفريقية، بفارق كبير عن الوداد المغربي الذي تراجع مركزاً واحداً في التصنيف العالمي باحتلاله المركز 30 بإجمالي 172 نقطة، كما حافظ الغريم التقليدي والجار اللدود الزمالك المصري ورغم تدهور نتائجه في الآونة الأخيرة على مركزه 47 عالمياً والثالث على صعيد إفريقيا برصيد 155.5 نقطة، وليقفز مواطنه "بيراميدز" 14 مركزاً دفعة واحدة، ليحتل المرتبة 59 عالمياً ورابع اندية أفريقيا بإجمالي 147 نقطة.