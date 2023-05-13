الهلال السعودي بطلاً لكأس خادم الحرمين الشريفين

قاد حارس مرمى الهلال السعودي عبدالله المعيوف فريقه إلى الفوز بلقب كأس خادم الحريمين الشريفين بعدما تألق في المباراة ركلات الجزاء الترجيحية أمام فريق الوحدة السعودي، لينقذ المعيوف فريقه من موسم سيء وحقق لقبه العاشر في البطولة، بعدما فاز على الوحدة بنتيجة 7-6 في ركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

وحول فريق الهلال السعودي تأخره بهدف إلى تعادل في الوقت الأصلي من المباراة بالدقيقة 99 ليذهب الفريقان إلى الوقت الإضافي على شوطين ولكن نجح الوحدة في تقديم مباراة كبيرة وأحرج نجوم الهلال ليتجه الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي اتسمت للهلال السعودي بعد ماراثون من الركلات لتنتهي المباراة بفوز الهلال بنتيجة 7-6، كان فيها المعيوف بطلا حيث تصدى لأخر ركلات الوحدة السعودي قبل أن يتقدم ويسدد هو الركلة الحاسمة ويضعها في المرمى معلنا عن فوز الهلال السعودي بأغلى الألقاب.

ونجح الهلال في إنقاذ موسمه السيء والذي خسر فيه لقب دوري المحترفين السعودي، كما خسر لقب دوري أبطال آسيا في المباراة النهائية، ولكنه نجح في الختام بالتتويج باللقب العاشر بالبطولة.