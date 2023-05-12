وفاة لاعب كرة قدم بطريقة مأساوية في "سباق شوارع" (فيديو)

لقي لاعب كرة القدم السابق لنادي دينامو وسبارتاك الروسي ألكسندر كاراكين (32 عاماً) مصرعه فجر اليوم الجمعة في سباق شوارع بالقرب من العاصمة الروسية موسكو.

وتداولت مواقع روسية مقاطع للحادث المروع الذي أودى بحياة اللاعب الروسي وكشفت بأن كاراكين لم يكن يرتدي حزام الأمان فيما كان يقود سيارته بأقصى سرعة، قبل أن تنزلق وتصطدم بمطب في منتصف الطريق.



Бывший игрок ФК «Спартак», «Химки» и «Динамо» Александр Каракин попал в аварию на Nissan GTR во время уличной гонки в Московской области — Shot



Cпорткар влетел в отбойник, а затем его выбросило на середину дороги.



Утверждается, что спортсмен доставлен с места аварии в… pic.twitter.com/sPs1WqsS8K — Газета.Ru (@GazetaRu) May 12, 2023

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن الأطباء حاولوا تشخيص حالة كاراكين بكسر في الجمجمة والأضلاع وعظم الفخذ، بالإضافة إلى الصدر، مشيراً إلى أنهم قاتلوا من أجل حياة كاراكين لعدة ساعات، لكنهم فشلوا في إنقاذه.

وأوضح الموقع أن ألكسندر كاراكين تخرج من أكاديمية "سبارتاك" في موسكو، ولعب للفريق الأحمر ودينامو وخيمكي.