مدرب ميلان: مواجهة الإنتر سارت بشكل سيء لنا فنيا وذهنيا

أعرب ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان الإيطالي عن إحباطه من أداء فريقه خلال الهزيمة أمام ضيفه إنتر ميلان بهدفين دون رد في مواجهة الديربي التي جمعت بينهما مساء أمس في ذهاب المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيولي لمنصة "أمازون برايم" "سنحاول الظهور بشكل أفضل في مباراة الإياب، أعتقد أنهم كانوا أفضل في الالتحامات والحصول على الكرة الثانية، المباراة سارت بشكل سيء من الناحيتين الفنية والذهنية". وأضاف "علينا أن نبدأ من خلال الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني، سنحت لنا فرص لإعادة المباراة لمسارها الصحيح". وأشار "علينا أن نظهر بمستوى مغاير عن مباراة الأمس، الأولاد يشعرون بالإحباط حاليا، لكن نحن على دراية بضرورة تصحيح الأمور في مباراة الإياب".