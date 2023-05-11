ديربي الغضب.. إنتر ميلان ينهي مهمة ميلان في 3 دقائق ويقترب من نهائي دوري أبطال أوروبا

فاجأ فريق إنتر ميلان، مستضيفه وجاره ميلان في ديربي الغضب بملعب "سان سيرو"، بهدفين في 3 دقائق خلال أول 11 دقيقة من عمر مباراة الفريقين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحرز هدفي التقدم في المباراة والسيطرة على الشوط الأول، وتنتهي المباراة بفوز الإنتر بالهدفين وهما بالتأكيد وضعا للفريق قدما في المباراة النهائية قبل خوض مباراة العودة لذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل بملعب إنتر ميلان.

أحرز الإنتر هدفه الأول عن طريق ديكو في الدقيقة 8 من عمر المباراة وبعد دقيقتين فقط، أضاف هنريك مخيتاريان الهدف الثاني لإنتر ميلان في الدقيقة 11 بعد تمريرة من ديماركو، ولم ينجح ميلان في الوصول إلى مرمى الإنتر دوال الشوط الأول بشكل صريح وتأثر الفريق بالغيابات والبداية الغير متوقعة والتي لم تحدث منذ تاريخاً كبيراً في ديربي الفريقين أو البطولة بشكل عام

وحاول أي سي ميلان تصحيح الأوضاع في الشوط الثاني وكانت له الأفضلية في امتلاك الكرة والوصول إلى منطقة الجزاء ولكن دون أي فاعلية حقيقية في الوصول إلى مرمى إنتر ميلان الذي كان أكثر تنظيما في الهجوم بالشوط الأول والأفضل دفاعيا بالشوط الثاني وهو ما ساهم في نهاية المباراة بنفس النتيجة 2-0 لصالح إنتر ميلان.

وكتب إنتر ميلان أكثر من رقم تاريخي بهدفيه في الشوط الأول حيث أصبح أول فريق يتقدم بفارق هدفين بعد 11 دقيقة في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ تقدم مانشستر يونايتد على أرسنال عام 2009، كما أصبح الفريق أول فريق يتقدم بفارق هدفين بعد 11 دقيقة خارج أرضه في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا منذ تقدم مانشستر يونايتد على أرسنال عام 2009.