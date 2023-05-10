لماذا طلب حراس الأمن من والد هالاند ترك مقعده في ملعب ريال مدريد

قال ألفي والد إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي إن حراس أمن طلبوا منه مغادرة مقعده بملعب سانتياجو برنابيو أمس الثلاثاء بعد أن سخر على ما يبدو من جماهير ريال مدريد عقب هدف التعادل 1-1 الذي سجله الفريق الإنجليزي في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي ألفي، الذي لعب سابقا لمانشستر سيتي، وهو يسد أذنه في وجه جمهور ريال مدريد بعد هدف التعادل المذهل لكيفن دي بروين.

كما أظهرت الصور حراس أمن يطلبون منه مغادرة مقعده.

وقال والد هالاند، الذي سجل ابنه 51 هدفا لسيتي في موسمه الأول في إنجلترا، على تويتر "لم تكن جماهير ريال مدريد سعيدة باحتفالي بهدف التعادل الذي سجله دي بروين لذلك كان علينا التحرك بعيدا".

وضع فينيسيوس جونيور أصحاب الضيافة في المقدمة لكن تسديدة دي بروين المذهلة منحت سيتي أفضلية طفيفة للتأهل إلى النهائي المقرر في اسطنبول.

وسيلعب الفائز من هذه المواجهة مع الفائز من مواجهة إنتر ميلان وغريمه ميلان.