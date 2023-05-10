ريال مدريد يراقب نجم "أسود الأطلس"

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن ريال مدريد يراقب النجم المغربي نصير مزراوي للتعاقد معه في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة فوتبول إسبانا أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع لاعب بايرن ميونخ الألماني، لافتة إلى أن "الميرنغي" يتطلع لحل مشكلة الظهير الأيمن بالنسبة إلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب تراجع مردود داني كارفاخال.

وبينت أن "الملكي" قد يستغل مخاوف الدولي المغربي من عدم مشاركته أساسياً مع بايرن ميونخ وإمكانية رحيله عن الفريق عقب نهاية الموسم.

وأضافت أن مزراوي بزغ مع "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022 وأسهم في حصول الفريق على المركز الرابع.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً قد يكون أفضل حل بالنسبة إلى ريال مدريد، ولكن يرتبط ذلك بموقف بايرن ميونخ من الاستغناء عن خدماته.