تفاصيل صفقة انتقال ميسي إلى الدوري السعودي اعتباراً من الموسم 2023-2024

سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة "استثنائية وضخمة" بعد موسمين باهتين مع باريس سان جرمان الفرنسي، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة فرانس برس الثلاثاء.

وكان النجم الأرجنتيني البالغ 35 عاما يملك مجموعة من الخيارات بين السعودية، الولايات المتحدة وحتى ناديه القديم برشلونة الإسباني التواق لإعادة "البعوضة"، بعد ارتفاع مؤشرات رحيله عن ناديه الحالي المملوك قطرياً.

لكنّ مصدرا في الرياض طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام، قال "صفقة ميسي تمّت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل" دون الإشارة للنادي الذي سيلعب له.

وتابع أنّ "العقد استثنائي. أنه ضخم. نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة".

من جهته، أفاد باريس سان جرمان الفرنسي وكالة فرانس برس في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل.

وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي "لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر".

وكان سان جرمان أوقف أخيراً نجمه المتوّج بكأس العالم في ديسمبر الماضي في قطر، بسبب سفره دون موافقة النادي إلى السعودية، حيث ينشط كسفير للسياحة في المملكة.

والإثنين، عاد ميسي الى التدريبات بعدما قدّم اعتذاراً للنادي وزملائه.

ويأتي وصول ميسي للسعودية بعد أشهر من وصول منافسه وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انضم لنادي النصر السعودي في صفقة مدوية في يناير الماضي.

ويُعتقد أن عقد البرتغالي الممتد حتى يونيو 2025 يقدر بأكثر من 440 مليون يورو، ما يجعله الرياضي الأعلى أجرا، بحسب فوربس.

ورغم التوقيع الكبير، يبتعد النصر بخمس نقاط عن صدارة جدول الدوري السعودي قبل 4 مباريات عن نهاية المسابقة، فيما خرج من السباق على كأس الملك. ويشهد النصر تخبطا إداريا إذ غادر مدربه الفرنسي رودي غارسيا فجأة في أبريل.

-تمويل سخي-ويأتي التمويل الهائل للصفقتين المدويتين من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تتجاوز 620 مليار دولار، بحسب المصدر.

وقال المصدر إنّها السلطات "السعودية التي جلبته وليس ناديا محددا. المال يأتي من مكان واحد، صندوق الاستثمارات العامة".

وأوضح أنّ "التفاوض لم يستغرق الكثير من الوقت مثل ذلك مع رونالدو. كما نعرف الآن وَصفة التعاقد مع لاعبين من الطراز العالمي".

وأوضح المصدر "الخطة ليست فقط ميسي ورونالدو بل جلب لاعبين رائعين مثل هذا الثنائي وأيضًا لاعبين صاعدين يتمتعون بمستقبل واعد".

يرتبط ميسي أصلا بعقد مع هيئة السياحة السعودية للتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا كان موضوع رحلة ميسي وعائلته إلى السعودية التي أدت الى ايقافه.

وسعت المملكة على دفع ميسي للانضمام إلى الدوري السعودي، وإعادة تشكيل مبارزة ثنائية مع رونالدو بعد تلك التي خطفت أنفاس المشاهدين في إسبانيا عندما كان الـ"دون" يحمل ألوان ريال مدريد.

أشارت عدة تقارير في الآونة الأخيرة إلى تقديم نادي الهلال عرضاً مغرياً لأفضل لاعب في العالم سبع مرات، قد يصل إلى 400 مليون يورو سنوياً لجلب بطل العالم المتوج في ديسمبر الماضي في قطر.

وقال المصدر "نريد أن يزور الناس المملكة العربية السعودية لمشاهدة نجوم كرة القدم"، متابعا "من كان يتخيل أن مباريات الدوري المحلي ستجذب الأجانب؟ إنه مجرد تأثير رونالدو".

-غضب أنصار باريس-وكان ميسي، الذي سيبلغ من العمر 36 عامًا في يونيو، قضى موسمين باهتين في باريس بعد أن قضى حقبة مجيدة في برشلونة الإسباني حيث فاز بأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا و 10 ألقاب في الدوري الإسباني، ولا يزال معبودا لجماهير هذه الفريق الكتالوني.

ملخص بعض تفاصيل صفقة ميسي

-العقد استثنائي وضخم، وسيكون أكبر من صفقة رونالدو المقدرة بـ440 مليون يورو.

-سيلعب ميسي اعتباراً من الموسم المقبل، ولم يكشف عن اسم النادي.

-لم تحسم الصفقة رسمياً وباقي بعض التفاصيل الصغيرة.

-لو كان باريس سان جرمان يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر.