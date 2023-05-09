تشيلسي يوجه صدمة إلى ليفربول... يغازل أسطورة "الريدز"

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تشيلسي أثار غضب ليفربول بعدما اقترب بشدة من التعاقد مع نجم الفريق السابق.

وقالت صحيفة فوتبول 365 إن "البلوز" تم تداول اسمه في الفترة الماضية بشأن التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني.

وأوضحت أن لاعب بايرن ميونخ يتطلع للعودة إلى الدوري الإنجليزي بسبب موسمه المخيب مع النادي الألماني.

وأشارت إلى أن النادي اللندني يستعد للتفاوض مع "البافاري" بشأن ضم ماني، خاصة أن بطل "البوندسليغا" لا يمانع الاستغناء عن خدماته.

وأضافت أن الدولي السنغالي يرى أن "البريميير ليغ" هو الأنسب بالنسبة له، بعدما قدم مستويات رائعة مع ليفربول، وحقق ألقاب الدوري وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.