مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن دي خيا رغم الخطأ الفادح! (فيديو)

دافع إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد عن حارسه ديفيد دي خيا وقال إنه يثق فيه بشكل كامل، رغم أنه ارتكب خطأ فادحاً كلّف ناديه الخسارة صفر-1 أمام وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد.

وسمح دي خيا لتسديدة تبدو ضعيفة من سعيد بن رحمة في دخول مرماه، ليخسر يونايتد للمرة الثانية على التوالي في الدوري. وبقي يونايتد رابعا متقدما بنقطة واحدة على ليفربول خامس الترتيب الذي خاض مباراة إضافية.

🧤⚽️ دي خيا يفشل بالتصدي لتسديدة الجزائري 🇩🇿 سعيد بن رحمة الذي يصنع الحدث خلال مباراة وست هام ومانشستر يونايتد#الدوري_الإنكليزي_الممتاز | #وست_هام_يونايتد #PremierLeague pic.twitter.com/4EAwptD4SS — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 7, 2023

وقال تن هاغ إنه يتمنى أن يمدد الحارس البالغ عمره 32 عاما عقده مع النادي حيث يرتبط بعقد حتى الصيف المقبل.

وأبلغ تن هاغ الصحافيين "إنه صاحب أكبر عدد من الشباك النظيفة في الدوري، لذا لم نكن سنصبح في هذا المركز دون جهده. إنه يملك ثقتي الكاملة ولا قلق بخصوص ذلك".

وأضاف المدرب الهولندي: "هذا يحدث، لكن يجب كفريق التعامل مع الأمر ويجب إظهار الشخصية والتعافي سريعا وتحقيق انتفاضة. نريده أن يستمر ويمدد عقده".

وردا على سؤال حول إذا كان يونايتد تأثر بفوز غريمه ليفربول في ست مباريات متتالية، قال تن هاغ: "لا يتعلق الأمر بفريق ليفربول بل بنا، لأنه إذا نظرت إلى جدول الترتيب ستجد أن كل شيء يتعلق بأيدينا".

وأضاف "الأمور لم تتغير. كان يمكن أن نجعل الأمور أسهل لو انتصرنا، لكننا نحتاج إلى ثلاثة انتصارات في أربع مباريات. كل شيء بأيدينا، ويجب أن نملك الثقة".