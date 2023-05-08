ليفربول يتنفس بعد خسارة مانشستر يونايتد.. ترتيب الدوري الإنجليزي

تعرض فريق مانشستر يونايتد لهزيمته الثانية على التوالي، في بطولة الدوري الإنجليزي بعدما سقط أمام وست هام، في المباراة التي أقيمت في ملعب "لندن الأولمبي" قد استضاف مباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بعدما تلقى هدفاً في الدقيقة 27 من خطأ للحارس دي خيا، في كرة كانت قريبة من التعامل معها.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد وست هام إلى 37 نقطة في المركز الخامس عشر، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع، ولكنه أعطى الحياة لفريق ليفربول الخامس برصيد 62 نقطة والذي يحتاج إلى تعثر جديد لليونايتد في مباراتين من الجولات المقبلة لكي يتمكن من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع العلم أن مانشستر يونايتد لديه مباراة مؤجلة.

وشهدت مواجهات تلك الجولة حتى الآن، فوز مانشستر سيتي على ليدز بهدفين لهدف، وتغلب أرسنال على نيوكاسل بثنائية نظيفة، وحقق تشيلسي فوزه الأول تحت قيادة لامبارد، في ولايته الثانية، بثلاثية لهدف أمام بورنموث، كما تغلب توتنهام على كريستال بالاس بهدف دون رد، وليفربول حقق فوزًا بهدف دون مقابل أمام برينتفورد.

ليكون ترتيب الدوري الإنجليزي على النحو الآتي

مانشستر سيتي، 82 نقطة.

آرسنال، 81 نقطة.

نيوكاسل يونايتد 65 نقطة.

مانشستر يونايتد 63 نقطة.

ليفربول، 62 نقطة.

توتنهام، 57 نقطة.

برايتون 55 نقطة.

أستون فيلا، 54 نقطة.

برينتفورد 50 نقطة.

فولهام 45 نقطة.

تشيلسي، 42 نقطة.

كريستال بالاس، 40 نقطة.

ولفرهامبتون، 40 نقطة.

بورنموث، 39 نقطة.

وست هام 37 نقطة.

ليستر سيتي، 30 نقطة.

ليدز يونايتد، 30 نقطة.

نوتينجهام فورست، 30 نقطة.

إيفرتون 29 نقطة.

ساوثهامبتون 24 نقطة.