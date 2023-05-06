عقوبات رادعة على الترجي.. حرمانه من الجمهور أمام الأهلي

أعلن الترجي التونسي بشكل رسمي حرمانه من حضور جماهيره في مباراته المقبلة ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وذكر النادي التونسي أنه تلقى رسمياً قرارات لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي نصت على:

عقوبة اللعب بدن جماهير لأربع مباريات مقبلة والتي يكون الترجي فيها صاحب الأرض.

إيقاف تنفيذ العقوبة لمباراتين مع تحذير الترجي بعدم وقوع أي تجاوز خلال 12 شهراً، وحال حدوث أي تجاوز فسيتم حرمان الترجي مباشرة من المشاركة في مسابقة الأندية التالية مع تطبيق العقوبة المؤجلة، بغض النظر عن باقي العقوبات التي يمكن اتخاذها.

معقابة الترجي بغرامة مالية قدرها 300 ألف دولار.