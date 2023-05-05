ميسي يعتذر من نادي باريس سان جرمان

قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بسبب عدم الزيارة التي قام بها الى السعودية مطلع الاسبوع الحالي، بدون إذن من ناديه، وغداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون اذن النادي، كما أعلن في حسابه على انستغرام اليوم.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الاسبانية "كنت صدقا اعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الاسابيع الأخيرة".

وتابع بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية حيث يروّج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به "قمت بتنظيم السفر ولم اتمكن من الغائه بعد أن الغيته سابقا. انا اعتذر من زملائي وانتظر ماذا سيقرر النادي. اطلب الصفح من زملائي ومن النادي".