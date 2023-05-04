الجزائر تجدد شراكتها مع قميص الإنجازات حتى 2026

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم وأديداس عن توقيع عقد شراكة حتى عام 2026. تنص الشراكة على استمرار أدايداس كونها الشريك الرسمي في توفير أطقم المنتخبات وملابس التدريب.

وأكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد عبد الوهاب زفيزف على أنه: "إن شراكة الاتحاد المتجددة مع أديداس تؤكد على متانة العلاقات القوية والالتزام المتواصل بين الطرفين. إن توسيع نطاق هذا التعاون من أجل تطوير معاهدنا الرياضية يهدف إلى دعم وتشجيع المواهب الصاعدة، بالإضافة إلى الاستمرار في مساعدة الاتحاد الجزائري لكرة القدم في تنفذي مختلف مشاريعه، بما في ذلك المشاركة في المنافسات الكبرى. نحن فخورون بالعمل عن كثب مع أديداس للإسهام في تطوير وتعزيز انتشار لعبة كرة القدم، خصوصاً في ظل تنامي مشاركة المرأة وإثبات جدارتها في هذه الرياضة على مستوى المنطقة. لقد تمكّنا معاً بالفعل من الفوز بثلاثة ألقاب مهمة، في حين نسعى إلى مواصلة هذا النجاح من خلال الدعم المستمر الذي تقدمه لنا أديداس".

من جهته قال مدير أديداس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بلال فارس إنه: يسرّنا أن نستمر في شراكتنا طويلة الأمد مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم. منذ بدء الشراكة في 2015، حققنا الكثير من النجاح على أرض الملعب، حيث فاز المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 2019 وكأس العرب 2021. بالتعاون مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، ستصب جهودنا المشتركة على تعزيز مكانة كرة القدم الشعبية في البلاد ودعم المواهب الناشئة مع جعل اللعبة سهلة الوصول إلى النساء.