الإصابة تبعد البرتغالي منديش عن سان جرمان حتى نهاية الموسم

سيفتقد باريس سان جرمان خدمات الظهير الدولي البرتغالي نونو منديش لما تبقى من الموسم بسبب إصابة في الفخذ تعرض لها الأحد ضد لوريان في الدوري الفرنسي لكرة القدم، وفق ما أعلن النادي الباريسي. وقال بطل ومتصدر الدوري الفرنسي في بيان اليوم "بعد تعرضه لإصابة في أوتار الجزء العلوي من الفخذ الأيمن في المباراة الأخيرة ضد لوريان، لن يكون نونو منديش قادراً على معاودة المنافسة لما تبقى من الموسم".

ودخل منديش كبديل في المباراة التي خسرها سان جرمان على أرضه 1-3، وتعرض "لاصابة عضلية" في الدقائق الأخيرة بحسب ما أفاد مدربه كريستوف غالتييه بعد اللقاء. وسبق للبرتغالي البالغ 20 عاماً أن غاب أيضاً عن المباراة التي سبقتها ضد أنجيه، وهو الذي أصيب في الفخذ الآخر خلال مشاركته مع بلاده في مونديال قطر نهاية العام الماضي ولم يعاود اللعب حتى أواخر يناير. وانضم منديش الى لائحة طويلة من المصابين أبرزهم البرازيلي نيمار وبريسنيل كيمبيمبي ونوردي موكييلي. ويفتقد سان جرمان الأحد ضد تروا خدمات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإيقافه بعد رحلته الترويجية الى السعودية من دون إذن النادي.