تحديد موعد مواجهتي الترجي والأهلي في أبطال إفريقيا

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم موعد مباراتي الترجي التونسي والأهلي المصري في قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا. وقال الكاف بموقعه على الإنترنت إن مباراة الذهاب ستقام في 12 مايو على ملعب رادس في تونس، على أن تلعب مباراة العودة بعدها بأسبوع على استاد القاهرة.

وقد يخوض الترجي مباراته ضد الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد عشرة ألقاب، أمام مدرجات خاوية بسبب شغب جماهيره خلال مباراة شبيبة القبائل الجزائري في إياب دور الثمانية.

وقال الكاف في بيان الاثنين إنه "يدين بشدة" سلوك مجموعة من المشجعين في مباراتي الترجي على أرضه مع شبيبة القبائل، وكذلك الرجاء المغربي على ملعبه أمام الأهلي. وتأخر انطلاق الشوط الثاني في مباراة الترجي مع شبيبة القبائل لحوالي 40 دقيقة يوم السبت بعد اشتباك بين جماهير صاحب الأرض وقوات الأمن في تونس. وأعلن النادي الجزائري أن مشجعيه تعرضوا لاعتداء وأكد أنه سيتقدم بشكوى للكاف.

كما يستضيف الوداد المغربي، حامل اللقب، منافسه ماميلودي صن داونز القادم من جنوب أفريقيا يوم 13 من الشهر ذاته على ملعب محمد الخامس وستلعب مباراة العودة بعدها بأسبوع على ملعب لوفتس فرسفيلد في بريتوريا. وتأهل الوداد إلى قبل النهائي بعد التفوق على سيمبا التنزاني بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1 في المباراتين، بينما ضمن صن داونز مقعده بعدما تفوق بنتيجة 6-2 على شباب بلوزداد الجزائري في مجموع اللقائين. ومن المقرر أن يقام النهائي ذهابا وإيابا في 4 و11 يونيو.