رد سريع من ميسي بعد معاقبته من قبل سان جرمان

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن الرد السريع الذي قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على العقوبة التي أعلنها ناديه باريس سان جرمان ضده، جراء مغادرته في رحلة إلى السعودية ليومين دون إذن مسبق من النادي، الذي يخوض حاليا غمار منافسات الجولات الأخيرة من الدوري الفرنسي، بعد أن ودع كافة المسابقات الأخرى مبكرا.

واستغل ميسي نهاية مباراة سان جرمان ولوريان الأخيرة في الدوري الفرنسي، وذهب في رحلة إلى السعودية برفقة عائلته. وأعلن سان جرمان أمس معاقبته بالإيقاف أسبوعين، وخصم قيمة راتبه الأسبوعي خلال هذه الفترة.وكشفت "ليكيب" أن رد ميسي لم يتأخر، إذ حصل تواصل بين أحد ممثليه مع إدارة النادي، مؤكدا لهم أنه حسم أموره، وقرر الرحيل الصيف المقبل، وأنه لن يقوم بتفعيل خيار التمديد للموسم الثالث، والذي كان تم الاتفاق بينه وبين إدارة النادي عليه في ديسمبر الماضي. ويبقى السؤال الأبرز حول الوجهة المقبل لميسي، هل ينتقل إلى الدوري السعودي، أو الامريكي أو يعود إلى ناديه السابق برشلونة.