تفاصيل استعادة جمهور الزمالك فقط لقيمة تذاكر السوبر.. آخر موعد والطريقة

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن تفاصيل استعادة جمهور الزمالك لتذاكر مباراة كأس السوبر المصري أمام الأهلي.

وذكر المجلس في بيان على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه: "نتقدم بالاعتذار للجماهير التي بادرت بحجز تذاكر حضور المباراة بناء على الأطراف المعلن عنها سابقاً لأسباب يعلمها الجميع وخارج عن إرادة مجلس أبوظبي الرياضي لكونه ليس جهة الاختصاص في تحديد أطراف المباراة.

وحدد المجلس طريقة استعادة قيمة التذاكر بالنسبة إلى مدرجات الزمالك فقط، موضحاً: "سيتم اتاحة الفرصة أمام الجماهير الراغبة في استرجاع قيمة تذاكر المباراة في الأماكن المخصصة لجمهور الزمالك منذ صدور البيان اليوم الأربعاء وحتى الساعة 11 مساءً الخميس 4 مايو".

وذلك من خلال الايميل التالي:

helpcenter@platinumlist.net