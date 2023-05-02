صدمة في النصر السعودي.. رونالدو يتجه للرحيل

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو سيوجه صدمة قوية إلى النصر السعودي عقب 4 شهور من انضمام إلى الفريق.



ذكرت صحيفة ديلي ميل أن رونالدو شعر بخيبة أمل من عدم تحقيق النصر لأي إنجازات ملموسة، وكان يأمل في أن يشارك في بطولة دوري أبطال آسيا مع الفريق، لكن "العالمي" لم يتأهل للبطولة.



وأضافت أنه من المتوقع أن يطلب رونالدو من إدارة النصر السماح له بالرحيل، علماً بأنه مرتبط بعقد يمتد حتى عام 2022.



وأوضحت أن تقارير في وسائل إعلام إسبانية أكدت أن اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً قد يعود إلى ريال مدريد في مفاجأة غير متوقعة.



وأشارت إلى أن رئيس "الملكي" فلورنتينو بيريز يستعد لتقديم عرض يجذب من خلاله أحد أساطير النادي بأن يصبح سفيراً للنادي الأكثر تتويجاً بالألقاب في إسبانيا وأوروبا.