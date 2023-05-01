هالاند "تاريخي" في الدوري الإنجليزي.. أرقام ومواصفات خاصة

كشفت شبكة "سكواكا" المختصة بإحصائيات كرة القدم عن إنجاز تاريخي حققه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام ضيفه فولهام، الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز إذ افتتح "الوحش الصغير" التسجيل لـ"السيتيزن" بهدف مبكر سجله بعد مرور ثلاث دقائق فقط من ركلة جزاء.

وأصبح هالاند من الهدافين التاريخيين للدوري الأقوى في العالم خلال موسم واحد (34 هدفاً في 38 مباراة)، بعد معادلته الرقم القياسي للثنائي الإنجليزي أندي كول في الموسم (1993-1994) وآلان شيرار في الموسم التالي.

ويتصدر هالاند ترتيب الهدافين في "البريمييرليغ" برصيد 34 هدفاً مبتعداً بفارق 10 أهداف عن وصيفه النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام.

هالاند في سطور

- عمره 22 سنة (21 يوليو 2000)

- طوله 194

- وزنه 88 كغم

- لقبه «ترمنايتور»

- والده لاعب سابق في مانشستر سيتي

- مرشح أول للكرة الذهبية

- يحقق أرقاماً تاريخية في موسمه الأول مع السيتي