فريق مكسيكي يقيل مدربه ويفسخ عقود 8 لاعبين

أقال فريق مازاتلان المكسيكي مدربه الأرجنتيني، روبن عمر رومانو، إضافة لفسخ عقود ثمانية لاعبين محليين، بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري المحلي "كلاوسورا".

وأوضح بيان للنادي نشره عبر حسابه الرسمي على (تويتر) "قرر مجلس الإدارة إنهاء العلاقة مع المدرب روبن عمر رومانو وجهازه الفني، الذين نشكرهم على الجهد المبذول".

وحقق مازاتلان انتصارين فقط وتعادلاً، في ما مني بـ14 هزيمة في الدوري، ليحصد سبع نقاط، محتلاً المركز الأخير، كما أنه أصبح الأكثر تلقياً للأهداف (41 هدفاً) في 17 مباراة، إضافة لكون هجومه هو من بين الأضعف في المسابقة.

وأكد الفريق أيضاً استغناءه عن ثمانية لاعبين مكسيكيين، إنريكي سيديو، لويس كينتانا، أوسفالدو ألانيس، راؤول ساندوفال، إميليو سانشيز، إرفاين أورونا، ماركو فابيان وفرناندو إليساس.

وتتطلع إدارة النادي للتعاقد مع مدرب جديد وضم عدد آخر من اللاعبين لانتشال الفريق من قاع الترتيب.