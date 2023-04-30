هدف جوتا القاتل يهدي ليفربول فوزا مثيرا على توتنهام

أحرز البديل ديوجو جوتا هدفا في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليهدي ليفربول فوزا مثيرا 4-3 على توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وقبل الهدف القاتل بلحظات أدرك البديل ريتشارليسون التعادل لتوتنهام، الذي انتفض ببراعة بعد التأخر 3-صفر في أول ربع ساعة.

لكن هدف جوتا أشعل الاحتفالات في أنفيلد وركض يورجن كلوب مدرب ليفربول بكل سرعة وبدا أنه تعرض لإصابة عضلية.

وحقق ليفربول فوزه الرابع على التوالي ليقفز إلى المركز الخامس برصيد 56 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطتين عن توتنهام سادس الترتيب الذي خاض 34 مباراة وحصد نقطة وحيدة في آخر أربع مباريات.

ورغم ذلك يبدو من الصعب على ليفربول دخول المربع الذهبي والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حيث يتأخر بفارق سبع نقاط عن مانشستر يونايتد رابع الترتيب الذي خاض 32 مباراة.

وسجل كيرتس جونز ولويس دياز ومحمد صلاح أول ثلاثة أهداف لصاحب الأرض، لكن توتنهام سجل بواسطة هاري كين وسون هيونج-مين، وقبل أن يدرك البديل ريتشارليسون التعادل 3-3 في الوقت بدل الضائع.