الأهلي المصري يواجه الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.. موعد المباراة

صعد النادي الأهلي المصري إلى الدور نصف النهائي في دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة على التوالي وذلك بعد تأكيد تفوقه على الرجاء المغربي في مباراة العودة بالدور ربع النهائي بالمغرب وانتهاء المباراة بالتعادل السلبي بعد أن كان الفريق قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل بإستاد القاهرة.

وسيواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي في الدور نصف النهائي من البطولة، والذي حقق الفوز على شبيبة القبائل الجزائري بهدف دون رد في مباراة الذهاب، وتعادل إيجابياً بهدف لكل فريق في مباراة السبت.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف النهائي بين الترجي والأهلي في تونس أحد يومي 12 و13 مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب في القاهرة أحد يومي 19 و20 مايو.

ويقترب الأهلي المصري من تحقيق لقب إفريقي جديد بعد أن تسيد القارة في عدد الألقاب وأكد تفوقه بالوصول إلى الدور نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي.