الأهلي يستجيب إلى "رجاء" جمهوره.. تعرف إلى خصمه في نصف نهائي أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي المصري إلى الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب تعادله السلبي مساء السبت مع مضيفه الرجاء المغربي، في إياب دور الثمانية من البطولة.

وكان الأهلي قد فاز ذهابا في القاهرة 2 /صفر، ليضمن التأهل للدور المقبل، حيث سيواجه الفائز من مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الدور ذاته.

وشهدت المباراة إهدار يسري بوزوق لاعب الرجاء لضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.