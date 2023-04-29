نوتنغهام على بعد نقطة واحدة من الهبوط

فاز برنتفورد 2-1 على نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل هدفين قرب النهاية من إيفان توني وجوش داسيلفا ليبقى الخاسر على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط اليوم السبت.

وتجمد رصيد فورست عند 30 نقطة في المركز 17، وبفارق نقطة وحيدة عن ليستر سيتي صاحب المركز 18 الذي خاض 33 مباراة. ويأتي برنتفورد تاسعا وله 50 نقطة.

وضغط برنتفورد بشكل مبكر على كيلور نافاس حارس فورست، لكن الفريق الزائر صمد قبل أن يسجل لاعبه دانيلو الهدف الأول قبل الاستراحة مباشرة بعدما تابع كرة أبدلت اتجاهها.

وأدرك برنتفورد التعادل في الدقيقة 82 بعد ركلة حرة نفذها توني ببراعة من فوق الحائط وفي شباك الحارس نافاس ليصل مهاجم إنجلترا إلى 20 هدفا بالدوري هذا الموسم.

وحسم داسيلفا الأمور بتسديدة قوية من زاوية ضيقة في الدقيقة 93 وتأكد احتساب الهدف بعدما أظهر حكم الفيديو المساعد أن زميله يوان ويسا لم يكن في موقف تسلل.