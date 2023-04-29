صن داونز يجدد فوزه على بلوزداد ويواجه الوداد في قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

قلب صن داونز الجنوب إفريقي تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه شباب بلوزداد ليكرر تفوقه على بطل الجزائر ويصعد إلى قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بانتصاره 6-2 في مجموع المباراتين اليوم الأحد.

ويلعب صن داونز، الذي فاز 4-1 في الجزائر في ذهاب دور الثمانية، ضد الوداد المغربي حامل اللقب في قبل النهائي.

ومنح سفيان بوشار المقدمة للفريق الزائر في الدقيقة 24 لكن ثيمبا زاوني أحبط آمال الفريق الجزائري بعدما أدرك التعادل قبل لحظات من الاستراحة.

وأضاف ثابيلو مورينا الهدف الثاني لصاحب الأرض بعد أربع دقائق من الشوط الثاني.

وتأهل صن داونز، الذي حقق اللقب في 2016 مع بيتسو موسيماني، إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى منذ 2019.