بايرن ميونخ يخوض معسكره الصيفي في اليابان

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم أنه سيجري استعداداته للموسم الجديد عبر معسكر صيفي في اليابان. ويشارك النادي البافاري في النسخة الثامنة من كأس أودي في آسيا خلال الفترة من 24 يوليو حتى الثالث من أغسطس المقبلين. وستكون هذه هي الزيارة الأولى لبايرن ميونخ إلى اليابان منذ 2008، بينما ترجع أخر زيارة له للقارة الآسيوية إلى 2017 حينما زار الصين وسنغافورة.

ويخوض بايرن مبارياته بكأس آودي على الاستاد الوطني في طوكيو، حيث ستكون مباراته الأولى في 26 يوليو أمام منافس لم يتم إعلانه بعد ثم يواجه كاواساكي فرونتال الياباني بعدها بثلاثة أيام. ويخوض النادي البافاري مباراة ثالثة في محطته الثانية بجولته الآسيوية، وسيتم الإعلان عنها لاحقا. وقبل السفر إلى اليابان يخوض بايرن معسكرا في تيجيمسي على مشارف ميونخ خلال الفترة من 15 إلى 20 يوليو.