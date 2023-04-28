مصر والجزائر تتنافسان مع 4 دول لاستضافة أمم إفريقيا 2027

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تلقيه عروضا مبدئية من 6 دول، للحصول على حق استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

الدول المتقدمة هي: "الجزائر، مصر، بوتسوانا، كينيا وأوغندا وتنزانيا (ملف مشترك)".

ويمهل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، الاتحادات المحلية التي تقدمت بطلب الاستضافة حتى موعد 23 مايو 2023، لتقديم جميع الوثائق والضمانات والخطط المطلوبة للحصول على حق الاستضافة.

وفي الفترة ما بين 1 يونيو إلى 15 يوليو 2023، ستبدأ الزيارات التفتيشية للمنشآت في الدول المتقدمة بملفات استضافة بطولة كأس أمم إفريقيا 2027.

وسبق أن كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد الإعلان عن البلد المنظم لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2027،2025 والذي حدده في شهر سبتمبر القادم.

وستقام نسخة 2023 في مطلع العام المقبل في ساحل العاج.