تشيلسي يستعد لإبرام صفقة مدوية.. صدمة في ليفربول

كشفت صحيفة فوتبول إنسايدر البريطانية أن تشيلسي يستعد لإبرام صفقة مفاجئة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

قالت الصحيفة: "البلوز" سيوجه أنظاره نحو النجم السنغالي ساديو ماني للتعاقد معه في الموسم المقبل".

وأشارت إلى أن النادي اللندني يسعى لاستغلال تدهور العلاقة بين الدولي السنغالي وبايرن ميونخ.

وأضافت "صعوبة تعاقد تشيلسي مع صفقات ذات تكلفة باهظة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف تعرقل طموحاته في دخول منافسات على الصفقات القوية في "الميركاتو"، لذلك يعد لاعب ليفربول السابق خياراً مناسباً".

واختتمت "بايرن ميونخ سيسعى لاسترجاع المبلغ الذي دفعه إلى "الريدز"، والبالغ قيمته 35 مليون جنيه إسترليني، بينما لا يفكر ليفربول في استعادة خدمات نجمه السابق ويركز على تدعيم خط دفاعه، ما يجعل الفرصة سانحة أمام تشيلسي للظفر بالصفقة".

ويعد انتقال ماني إلى النادي اللندني صدمة قوية لجمهور ليفربول الذي يعتبر النجم السنغالي أحد أساطير النادي.