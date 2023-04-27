دوري أبطال آسيا: الهلال للقب خامس قياسي أمام أوراوا الياباني

بعد أكثر من سنة على انطلاقها، ستُسدل الستارة على نسخة 2022 من دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يلتقي الهلال السعودي مع أوراوا ريد دايموندز الياباني السبت في ذهاب النهائي في الرياض، قبل مواجهتهما إياباً في سايتاما في 6 مايو المقبل. وحجز أوراوا بطاقة النهائي قبل نحو تسعة أشهر، فيما ساهمت نهائيات كأس العالم 2022 في قطر والتعقيدات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 بإقامة الدور النهائي بعد أكثر من سنة على انطلاق البطولة القارية. ويبحث حامل اللقب الهلال وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب (4)، عن تعزيز سطوته، فيما يرغب أوراوا بلقب ثالث بعد 2007 و2017.

وأظهر الهلال قدرته على المنافسة قارياً وحتى دولياً، بعد حلوله وصيفاً لريال مدريد الإسباني (3-5) في نهائي مونديال الأندية في فبراير الماضي، حيث تغلّب على فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية. لكن "الزعيم" تعثر محلياً في الدوري وفقد منطقياً آماله بإحراز لقب رابع على التوالي، نظراً لحلوله رابعاً بفارق 7 نقاط عن الاتحاد المتصدر وخوضه مباراتين أكثر.

وبلغ فريق العاصمة الأحد الماضي نهائي كأس الملك بفوزه على الاتحاد 1-0 بعد التمديد، ليضرب موعداً مع الوحدة الذي حقق مفاجأة بإقصاء النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو. وقال مدرّبه الأرجنتيني رامون دياس بعد مباراة مرهقة امتدت 120 دقيقة وسط أجواء شديدة الرطوبة في جدة "لدينا الوقت الكافي للتعافي وأمامنا ستة أيام لمباراة أوراوا. لاعبونا لديهم الوقت لالتقاط الأنفاس والعودة إلى الجاهزية التامة والدخول في تفاصيل اللقاء". وبسؤاله عن عدم الدفع بالظهير محمد البريك أساسياً، أجاب "لم نرغب بالمجازفة بإشراكه لأنه لم يكن مكتمل الجاهزية".

وعن عودة الظهير ياسر الشهراني (نزل البريك بدلاً منه في الدقيقة 67) بعد اصابته القوية في كأس العالم قطر 2022 ضد الارجنتين والتي غيبته عدّة أشهر عن الملاعب، تابع دياس الذي أشارت تقارير محلية إلى رحيله عن الهلال بعد انتهاء عقده في يونيو المقبل "سعداء بعودة اللاعب ياسر الشهراني الذي يتمتع باحترافية عالية جدًا والذي يُعد من نخبة لاعبين كرة القدم في السعودية". وفيما يعود نجم الفريق سالم الدوسري تدريجاً إلى المباريات بعد إصابة بمفصل قدمه (شارك احتياطياً ضد الاتحاد)، قد تشهد مباراة أوراوا عودة المدافع الدولي علي البليهي، بعد أن غيبته الإصابة عن المباريات الماضية.

وسيكون النهائي الثالث بين الهلال وأوراوا في غضون ست سنوات، فتوّج الفريق الياباني في 2017 (1-1 و1-0) عندما كان دياس مدرباً للهلال في فترته الأولى، ثم ردّ الهلال الدين في نهائي 2019 (1-0 و2-0) عندما أحرز لقبه الثالث قبل إضافة الرابع في 2021 على حساب بوهانغ ستيلز الكوري الجنوبي 2-0.