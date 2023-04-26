سان جرمان يسعى للتعاقد مع المدرب البرتغالي مورينيو

كشف موقع "فووتبل إيطاليا" في وقت سابق أن نادي باريس سان جرمان، الذي بات مقتنعا بشدة بإنهاء عقد مدربه الحالي كريستوفر غالتييه بنهاية الموسم الجاري، وضع العديد من الخيارات أمامه لتعويض غالتييه، بما في ذلك، السعي للتعاقد مع المدرب البرتغالي، والحالي لفريق روما الإيطالي، جوزيه مورينيو. وأجرى باريس اتصالات في الفترة الاخيرة بمورينيو، دون الكشف عن أي تفاصيل، رغم الحديث في إيطاليا عن أن مورينيو لا يريد مغادرة روما.

لكن التوقيع مع مورينيو، تعتبر مهمة شاقة بالنسبة لسان جرمان، إذ من ناحية هو من نوعية المدربين الذين يفضلون فرض الانضباط في غرفة الملابس، ويريد أن يكون هو النجم الأول في النادي، بيد أن باريس لديه العديد من النجوم أمثال كيليان مبابي ونيمار وميسي، وهو ما قد ينذر بمواجهة شديدة بين الجانبين.

يضاف إلى أن مورينيو لا يقبل أبدا فرض أسماء بعينها عليه، إذ يسعى لتدعيم صفوف الفريق الذي يدربه بمن يراهم مناسبين لذلك، كما وقد سبق أن تراجع باريس عن التوقيع معه في صيف 2019، حيث وضع مورينيو وقتها شرطا أساسيا بأن يمنح الصلاحيات كافة، بما في ذلك سلطة كاملة على اللاعبين الكبار، دون أي تدخل من إدارة النادي، وهو ما رفضه باريس وقتها.