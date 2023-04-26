روسيا تنسحب من بطولة آسيوية لكرة القدم رغم دعوتها للمشاركة

لن يشارك المنتخب الروسي، المحروم من المنافسة أوروبيًا ودوليًا بسبب غزو بلاده أوكرانيا، في النسخة الاولى من بطولة منتخبات آسيا الوسطى في كرة القدم بعد أن كان اسمه مدرجًا في القرعة. ودُعي الاتحاد الروسي للمشاركة لكنه رفضها زاعمًا أن السبب يعود الى الجدول المزدحم، على الرغم من حظره من بطولات الاتحادين الاوروبي للعبة "ويفا" والدولي "فيفا".

ومع ذلك، قدّم مدرب المنتخب فاليري كاربين سببًا مختلفًا قائلاً إنه يشعر بالقلق من ارتفاع درجات الحرارة وإصابة لاعبيه بسبب العشب الاصطناعي. وأقيمت قرعة البطولة الودية في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، اليوم بمشاركة سبعة منتخبات هي أفغانستان، إيران، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان، تركمانستان إلى جانب عُمان كضيف خاص.

وسُحبت القرعة قبل أيام من زيارة مقررة لرئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو إلى طاجيكستان. وستغيب كازاخستان كونها عضو في ويفا وليس في الاتحاد الآسيوي للعبة. وظلت روسيا عضوًا في ويفا على الرغم من تلويحها بالانضمام إلى الاتحاد الآسيوي بعد منعها من المشاركة في تصفيات كأس أوروبا 2024.