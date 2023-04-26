الأرجنتيني كاستيانوس يدخل التاريخ برباعية في ريال مدريد

دخل مهاجم جيرونا الأرجنتيني فالنتين «تاتي» كاستيانوس التاريخ من أوسع أبوابه بعدما بات أول لاعب يسجّل رباعية «سوبر هاتريك» في مرمى ريال مدريد في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ عام 1947، خلال فوز فريقه على ضيفه النادي الملكي 4-2 في المرحلة 31 الثلاثاء.

قدّم المهاجم ابن الـ 24 عاماً عرضاً قاتلاً ليصعق حامل اللقب ويقضي فعلياً على أي آمال متبقية لرجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوني في الدفاع عن لقبهم ضد الغريم التقليدي برشلونة المتصدر.

سجل كاستيانوس الذي يلعب مع جيرونا بالاعارة قادماً من نيويورك سيتي أف سي الاميركي هدفين في شوطي المباراة، وقاد فريقه إلى فوز تاريخي.

وكان آخر من سجل «سوبر هاتريك» في مرمى نادي العاصمة مدريد في «لا ليغا» هو لاعب ريال أوفييدو إستيبان إتشافاريا عام 1947 (فاز أوفييدو 7-1)، علماً أن مهاجم برشلونة الحالي البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجح في تحقيق هذا الانجاز أمام ريال في دوري أبطال أوروبا عام 2013 عندما كان يدافع عن ألوان فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

كما بات كاستيانوس سادس لاعب يسجل رباعية في مرمى ريال في تاريخ الدوري الاسباني.

استهل كاستيانوس مهرجانه التهديفي برأسية (12)، واضاف الثاني من تسديدة مرت بين قدمي حارس ريال الاوكراني أندري لونين (24).

شكّل المهاجم الارجنتيني كابوساً حقيقياً للبرازيلي إيدر ميليتاو بفضل تحركاته، ليرفع رصيده إلى 3 أهداف بعد 36 ثانية فقط من صافرة بداية الشوط الثاني (46)، واختتم استعراضه برابع الأهداف من مسافة قريبة بعدما تخلص بسهولة من المدافع البرازيلي (62).

حيّت جماهير ملعب «مونتيليفي» كاستيانوس أثناء خروجه بعدما قرر المدرب ميتشل استبداله في الدقيقة 72.

قال الأرجنتيني المنتشي بانجازه «كانت أمسية حلم، خضنا مباراة رائعة ضد أحد أفضل الأندية في العالم، لقد كانت ليلة حلم».

وتابع «لم أتخيل هذا أبداً، (أنا) أستمتع به مع جماهيرنا، مع الأشخاص الذين أرسلوا لي الدعم، عائلتي والناس في الأرجنتين، يدعمونني دائماً وهذا أمر أساسي».

ورغم فوز كاستيانوس بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوري الاميركي بتسجيله 19 هدفاً في 32 مباراة عام 2021، إلا أن ذلك لم يكن كافياً للمدرب ليونيل سكالوني لاستدعائه إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني.

وبرباعية أمسية الثلاثاء، رفع كاستيانوس رصيده إلى 11 هدفاً في 29 مباراة خاضها في الدوري الإسباني هذا الموسم.