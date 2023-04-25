حكيمي مهدد بخسارة 10 ملايين يورو لمصلحة زوجته

ذكرت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن الدولي المغربي أشرف حكيمي مهدد بفقدان جزء كبير من ثروته لصالح زوجته هبة عبوك.

يمر الدولي المغربي أشرف حكيمي المتهم في قضية اغتصاب، بفترة معقدة في حياته الخاصة، وذلك منذ إعلان زوجته هبة عبوك رغبتها في الانفصال.

وقالت فوت ميركاتو: "علمنا أنها تريد استرداد جزء كبير من ثروة وممتلكات اللاعب المغربي الدولي"

وتابعت: "هبة عبوك تود الحصول على 10 ملايين يورو على وجه الخصوص".

وذكرت الصحيفة الفرنسية نقلاً عن آس الإسبانية أن "أسد الأطلس" أشرف حكيمي يريد التفاوض وإيجاد اتفاق ودي. حيث سيعرض على طليقته 2 مليون يورو.

لكن زوجته السابقة لا تريد أن تترك الأمر ولا رغبة لها في التفاوض، وتريد من محاميها أن ينظروا في الشؤون المالية لنجم باريس سان جيرمان.