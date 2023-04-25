وفاة الفارس هولاند أثناء سباق أستراليا

شهد سباق راسينغ فيكتوريا في أستراليا وفاة الفارس دين هولاند، متأثراً بجروح أصيب بها إثر سقوطه عن صهوة جواده خلال سباق في ولاية فيكتوريا.

وقالت إدارة سباق الخيل بالولاية إن هولاند، 34 عاماً، كان أحد فارسين سقطا في السباق الافتتاحي.

وحاول المسعفون علاج هولاند، لكنه توفي في موقع الحادث، بينما تجاوز الفارس الآخر إصابته الخطيرة.

بدأ هولاند مسيرته عام 2005 وحصل على أول بطولة في يناير 2006 .