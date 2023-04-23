برشلونة يستعيد سكة الانتصارات أمام أتلتيكو ويقترب من الدوري الإسباني

حقق برشلونة الأهم واستعاد توازنه مقتربًا من اللقب بحسم القمة أمام ضيفه أتلتيكو مدريد 1-صفر الأحد في المرحلة الثلاثين من بطولة إسبانيا لكرة القدم.

ويدين برشلونة بفوزه إلى مهاجمه الدولي فيران توريس الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 44.

وعاد برشلونة إلى سكة الانتصارات بعد تعادلين سلبيين مخيبين أمام جيرونا وخيتافي، واستعاد فارق النقاط الـ11 التي تفصله عن غريمه التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد حامل اللقب الموسم الماضي والفائز على ضيفه سلتا فيغو 2-صفر السبت.

وأسدى برشلونة خدمة للنادي الملكي بعدما مكن الاخير من الابتعاد بفارق خمس نقاط عن جاره ووضع حدًا لسلسلة من ستة انتصارات تواليًا لأتلتيكو في الليغا.