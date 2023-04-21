دوريفال جونيور مدرباً لساو باولو

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي، تعيين دوريفال جونيور مدربًا جديدًا للفريق الأول، ليحل محل روجيرو سيني، الذي أقيل الأربعاء بسبب النتائج السلبية.

وذكر النادي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أنه عرض على دوريفال جونيور عقدًا حتى ديسمبر 2024.



وكان دوريفال دون فريق منذ ديسمبر الماضي، عندما أقيل من منصبه كمدرب لفلامنغو.



وبذلك، سيحظى المدرب البالغ من العمر 60 عامًا، بفرصة ثانية على رأس الإدارة الفنية لساو باولو، حيث سبق وأنقذه من الهبوط إلى الدرجة الثانية في عام 2017.



وكمدرب لفريق ساو باولو بين يونيو 2017 ومارس 2018، حقق 18 فوزًا و 11 تعادلًا وتعرض للهزيمة 12 مرة في إجمالي 40 مباراة قادها.



وعقب دوريفال على تعيينه من خلال رسالة نشرها عبر (إنستغرام)، حيث أكد أنه "سعيد وفخور بالعودة لنادي عملاق مثل ساو باولو، مضيفا " من دواعي سروري العودة للمكان الذي لطالما شعرت فيه بالترحيب".