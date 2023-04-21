مخالفات مالية تطيح باراتيتشي من توتنهام

أعلن توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة أن مدير كرة القدم فابيو باراتيتشي، استقال من منصبه بعد رفض الطعن على إيقافه 30 شهرا من أعلى هيئة رياضية في إيطاليا.

وقدم باراتيتشي طعناً في إيطاليا بعد إيقافه من الاتحاد الدولي بسبب دوره في اتفاقيات تخص انتقالات اللاعبين ومعاملات مالية بناديه السابق يوفنتوس.

وانضم باراتيتشي إلى توتنهام في 2021 بعد 11 عاماً في يوفنتوس.