نادال يُعلن انسحابه من دورة مدريد لـ"ماسترز الألف"

أعلن الإسباني رافايل نادال اليوم انسحابه من دورة مدريد لماسترز الألف في كرة المضرب لعدم تعافيه من إصابة في الورك تعرض لها في يناير الماضي خلال مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، متطرقا إلى "أسابيع وأشهر صعبة".

وقال نادال البالغ من العمر 36 عاما في مقطع فيديو مصحوبًا بنص على حسابه في إنستغرام "حتى الآن، غبت عن دورتي مونتي كارلو وبرشلونة. وللأسف، لا يمكنني المشاركة في مدريد أيضا"، مضيفا "الإصابة لم يتم علاجها بعد ولا أستطيع العمل بشكل كاف من أجل العودة إلى المنافسة" في وقت يقترب موعد بطولته المحببة رولان غاروس الفرنسية، ثانية الغراند سلام والتي توج بلقبها 14 مرة.

وأضاف الماتادور "كما تعلمون، لقد عانيت من إصابة كبيرة في أستراليا، في إحدى عضلات الورك. في البداية، كان يجب أن أبتعد عن الملاعب ما بين ستة وثمانية أسابيع، لكننا نتجه الآن نحو الأسبوع الرابع عشر. الحقيقة هي أن الوضع ليس مثل ما كنا نتمناه. اتبعنا جميع الوصفات الطبية، ولكن لسبب غير معروف، لم يتطور علاج الإصابة كما قيل لنا في البداية، وينتهي بنا المطاف بأن نجد أنفسنا في موقف صعب".

ويمني نادال، المصنف خامسا عشر عالميا، النفس بالاحتفال بعيد ميلاده السابع والثلاثين في بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الاربع الكبرى، المقررة في الفترة بين 28 مايو و11 يونيو المقبل، من خلال التتويج بلقبها للمرة الخامسة عشرة في مسيرته الاحترافية ورفع غلته من الألقاب الكبرى إلى 23 وفض شراكة الغراند سلام مع غريمه الصربي نوفاك ديوكوفيتش.