أبطال إفريقيا: قمة جماهيرية بين الأهلي والرجاء في ذهاب ربع النهائي

تجذب مواجهة الأهلي المصري وضيفه الرجاء المغربي الأنظار عن باقي مواجهات ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، فيما يطمح الوداد المغربي حامل اللقب في العودة بنتيجة إيجابية من أرض مضيفه سيمبا التنزاني. ويحل الترجي التونسي ضيفاً ثقيلاً على شبيبة القبائل الجزائري، بينما يستقبل الفريق الجزائري الآخر شباب بلوزداد ماميلودي صنداونز الجنوب افريقي.

وعانى الأهلي الوصيف والساعي الى لقبه الحادي عشر تاريخياً الأمرين لبلوغ دور الثمانية، إذ تحقق في الجولة الأخيرة لدور المجموعات على حساب الهلال السوداني. ويأمل الاهلي في الاستفادة من الدعم الجماهيري مجدداً بعد غد في ملعب "ستاد القاهرة الدولي" إذ سمحت السلطات لأكثر من خمسين ألف متفرج لحضور اللقاء الصعب ضد الرجاء صاحب الأرقام الأفضل في دور المجموعات. واستعد الفريق المصري للمواجهة بفوز مهم في البطولة المحلية على سموحة 2-0 وابتعد 4 في الصدارة مع 3 مباريات أقل من مطارديه.

وقال مدربه السويسري مارسيل كولر "سنواجه فريقا قويا، يمتلك مجموعة من اللاعبين على مستوى عال، وجماهير عريضة. قمنا بدراسة طريقة وخطط لعبه خلال الفترة الماضية"، مضيفا "ثقتي في لاعبي الفريق بالوصول لمراحل عالية من التركيز في المواجهات الهامة". ويخوض الاهلي المباراة بصفوف شبه مكتملة باستثناء غياب رامي ربيعة المصاب في نهائي كأس مصر، وتحوم شكوك حول لحاق الجناح الايسر احمد عبد القادر بالمباراة لعدم الجاهزية.

من ناحيته، يولي الرجاء أهمية كبيرة للمسابقة القارية بعد تلاشي آماله في الفوز باللقب المحلي حيث يتخلف بفارق 15 نقطة عن الجيش الملكي المتصدر قبل سبع مراحل من ختام البطولة. وعلى غرار منافسه يواجه الرجاء أزمة إصابات إذ تأكد غياب الظهير عبد الصمد بدوي، فيما يسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيز المدافع اسماعيل مقدم ولاعب الوسط محمد ازريدة ومحمد مكعازي ووليد الصبار.

ويخوض الوداد مهمة في المتناول نسبياً عندما يواجه مضيفه سيمبا في دار السلام. ويأمل البطل الى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مواجهة الإياب في الدار البيضاء في سعيه لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح. لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق صعب المراس على أرضه بالاضافة الى غيابات وازنة في صفوفه أبرزها هدافه السنغالي بولي سامبو بداعي الإيقاف وحارس المرمى أحمد رضى التكناوتي وقطب دفاعه أمين فرحان بداعي الاصابة.