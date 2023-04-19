رئيس "الليغا" يوجه صدمة إلى برشلونة بخصوص عودة ميسي

أعلن رئيس رابطة الدوري الاسباني لكرة القدم خافيير تيباس اليوم أن برشلونة لا يملك الامكانيات المادية حاليًا لاستعادة جهود نجمه الارجنتيني ليونيل ميسي، لكنه اعرب عن امله بـ"عودته".

وقال تيباس في مؤتمر صحافي "اليوم، لا يمكن (تسجيله في الليغا)، لكن ثمة وقتا لذلك" مشيرًا الى امكانية قيام برشلونة بوضع "دراسة جدوى" من خلال "القيام ببيع بعض لاعبيه". ويعتبر الإعلان بمثابة صدمة مبكرة لنادي برشلونة، الذي أبدى رغبة حقيقية لعودة ميسي، خاصة في ذلك حديث متزايد من النجم الأرجنتيني عن مغادرة باريس سان جرمان الصيف المقبل، وإمكانية حمل قميص برشلونة مجددا.

وتابع "لن نقوم بتعديل قوانين المراقبة المالية التي وافقت عليها الاندية من اجل تسجيل ميسي على الرغم من اننا نرغب في عودته الى دورينا". وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت في عددها الصادر الاربعاء أن برشلونة يملك "رغبة صارمة من اجل استعادة ميسي" الصيف المقبل على اساس عقد يمتد على موسمين.

ورحل ميسي عن الفريق الكاتالوني الذي شهد نشأته في صيف عام 2021 قبل ان ينضم الى باريس سان جرمان الفرنسي. وسجل ميسي 31 هدفا في 69 مباراة خاضها مع فريق العاصمة الفرنسية من دون ان يتمكن من الظفر بدوري ابطال اوروبا.