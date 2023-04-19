الأهلي المصري: بعثة الرجاء ستلقى كل اهتمام ورعاية في القاهرة

أجرى محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي المصري، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع عزيز بدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، أكد خلاله على ترحيب النادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بنادي الرجاء في بلده الثاني، وذلك حينما يلتقي الفريقان في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، يوم السبت المقبل.

وقال الخطيب حسب بيان نشره الموقع الرسمي لناديه اليوم أن البعثة المغربية سوف تلقى كل اهتمام ورعاية وتوفير كافة سبل الراحة، في إطار العلاقة الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية في المغرب.

وأضاف:" الأهلي يثمن ما لاقاه فريق الكرة من مساندة كبيرة وتشجيع رائع من الجماهير المغربية الشقيقة أثناء مشاركته بكأس العالم للأندية في فبراير الماضي".

وأوضح أنه أجري حواراً ودياً مع رئيس نادي الرجاء أكد خلاله على الاستعداد لتلبية كافة طلبات بطل المغرب، والعمل على راحة البعثة المغربية. كما أن هناك استقبالًا يليق بالأشقاء عند الوصول إلى مطار القاهرة، وتمنى رئيس الأهلي أن تخرج المباراة بالشكل الذي يليق بعراقة الناديين الكبيرين والبلدين الشقيقين مصر والمغرب.

يذكر أن مباراة الذهاب تقام يوم السبت المقبل في القاهرة، فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 الجاري في الدار البيضاء.