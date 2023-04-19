كريستيانو رونالدو مهدد بفسخ عقده وطرده من السعودية بسبب ميسي

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مأزق عقب مباراة النصر والهلال في دوري روشن السعودي.

وتلقى "صاروخ ماديرا" ضربة موجعة بخسارة النصر أمام الهلال لتتقلص حظوظ "العالمي" في الفوز باللقب، قبل أن يصبح النجم البرتغالي مهدداً بفسخ عقده وطرده من السعودية.

وتفاعل عدد كبير من المغردين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ردة فعل رونالدو بعد المباراة عندما غادر الملعب، وسط صيحات من جمهور الهلال الذي ظل يردد اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل أن يرد لاعب النصر بإشارة خادشة للحياء.

وتداول مغردون على "تويتر" أن رونالدو كرر ما قام به لاعب الاتحاد السعودي السابق حسن كيتا في 2008 عندما قرر اتحاد الكرة السعودي إلغاء عقده ومنع التعاقد معه مستقبلاً لأي فريق بسبب حركة غير أخلاقية مشابهة للتي قام بها رونالدو.

وطالب مغردون بأن يتم التعامل مع اللاعب البرتغالي بنفس المبدأ وفسخ عقده وطرده من السعودية، مشيرين إلى أن لجنة الانضباط يجب أن تتعامل بحزم مع لاعب النصر.