احتفل بإهداره ركلة جزاء أمام آرسنال.. محمد صلاح يحذف جميع صوره مع النني

ألغى النجم المصري متابعة زميله في منتخب مصر محمد النني عبر موقع الصور "إنستغرام"، كرد فعل على إعجاب النني بصورة لحارس مرمى آرسنال آرون رامسديل وهو يحتفل بضياع ضربة الجزاء أمام ليفربول، التي أهدرها صلاح والذي يظهر في الصورة وهو يصرخ حزنا.

وحذف لاعب ليفربول كافة الصور التي تجمعه بالنني عبر "إنستغرام"، ليرد لاعب آرسنال بإلغاء المتابعة أيضا.

العلاقة بين صلاح والنني بدأت في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، قبل تصعيدهما للفريق الأول، كما لعبا سويا في منتخب الشباب الذي شارك في بطولة كأس العالم تحت 20 عاماً في كولومبيا عام 2011.

وتزامل صلاح والنني أيضا في صفوف بازل السويسري، قبل رحيل الأخير إلى آرسنال في يناير 2015، بعد عام واحد من انتقال صلاح إلى تشيلسي الإنجليزي.