سيتي يشدد الضغط على أرسنال وخسارة نيوكاسل وتوتنهام تفتتح الباب امام يونايتد

شدد مانشستر سيتي الضغط على المتصدر ارسنال بفوزه الصريح خارج ملعبه على ليستر سيتي 3-1 السبت في المرحلة 31 من الدوري الانكليزي لكرة القدم، في حين فتحت خسارة كل من نيوكاسل الثالث وتوتنهام الخامس الباب امام مانشستر يونايتد لتعزيز حظوظه بالمشاركة في دوري الابطال الموسم المقبل على حساب احدهما، بسقوط الاول الصريح امام مضيفه أستون صفر-3 والثاني على ارضه امام بورنموث الذي يصارع من اجل البقاء 2-3.

ورفع سيتي رصيده الى 70 نقطة مقابل 73 لأرسنال الذي يحل ضيفا على جاره وست هام الاحد.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل عند 56 نقطة في المركز الثالث الذي من الممكن أن يتنازل عنه في حال تعادل أو فوز مانشستر يونايتد أمام مضيفه نوتنغهام فوريست الاحد.

اما توتنهام فبقي خامسا برصيد 53 نقطة لكنه لعب مباراتين اكثر من نيوكاسل ومانشستر يونايتد، علما بانه سيواجه نيوكاسل في المرحلة المقبلة.

وفي ظل الصراع بين مانشستر سيتي وأرسنال على لقب الدوري، تتنافس الفرق الاخرى على المقعدين الاخيرين المؤهلين الى المسابقة القارية الأم.