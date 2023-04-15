مجموعة كارلايل في مفاوضات لشراء أسهم في مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة (سكاي نيوز) اليوم أن مجموعة كارلايل الأمريكية دخلت في مفاوضات من أجل استثمار "ضخم" في نادي مانشستر يونايتد، مع دخول المزاد على العملاق الإنجليزي مراحله الأخيرة. وكانت مجموعة كارلايل ضمن بعض الأطراف التي تسعى للحصول على نسبة أقلية في يونايتد، وفقا لتقرير سكاي الذي لم يوضح تفاصيل العرض أو المبلغ المستثمر.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مجموعة كارلايل، بينما رفض مانشستر يونايتد التعليق. وبدأت عائلة جليزر الأمريكية، المالكة ليونايتد، عملية بيع النادي وتلقت عدة عروض منها من الشيخ القطري جاسم بن حمد آل ثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف. واشترت عائلة جليزر مانشستر يونايتد في 2005 مقابل 790 مليون جنيه إسترليني. ويعد يونايتد رابع أغنى فريق كرة قدم في العالم وفقا لتحليل لشركة ديلويت. ويُنظر للنادي على أنه واحد من أكثر الأصول قيمة في جميع الرياضات. وأحرز يونايتد لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة، وهو رقم قياسي، لكن تتويجه الأخير كان في 2013.